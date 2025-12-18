Anabela Figueiredo ensina há mais de três décadas, mas nunca encarou a sala de aula como um espaço fechado. Natural de Aguim, no concelho de Anadia, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, com especialização em Estudos Portugueses e Ingleses, e construiu uma carreira marcada pela paixão pelo ensino do Inglês, sobretudo junto dos alunos mais novos. “Se tiverem gosto, tudo o resto vem de arrasto”, diz, certa de que a aprendizagem começa na curiosidade e na confiança.
Anabela Figueiredo: “Vale a pena ser bom, mas o melhor é fazer o bem”
Testemunho da professora e explicadora Anabela Figueiredo, no âmbito de uma reportagem especial sobre voluntariado.
