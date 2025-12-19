O voluntariado jovem no concelho da Mealhada encontra expressão em muitos rostos, entre eles David Ferreira, 25 anos, e Maria Santos, de 24. Ambos integram o Zona 231, projeto municipal que tem mobilizado dezenas de jovens para causas sociais, eventos comunitários e ações de cidadania ativa. Mas o percurso de cada um começou muito antes.
O voluntariado jovem que cria comunidade (na Mealhada)
Testemunho dos jovens voluntários David Ferreira e Maria Santos, no âmbito de uma reportagem especial do JB sobre voluntariado. Para ler nesta edição.