Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

19 de Dezembro de 2025 15:10

Mealhada // Sociedade   Exclusivo

O voluntariado jovem que cria comunidade (na Mealhada)

Testemunho dos jovens voluntários David Ferreira e Maria Santos, no âmbito de uma reportagem especial do JB sobre voluntariado. Para ler nesta edição.

O voluntariado jovem no concelho da Mealhada encontra expressão em muitos rostos, entre eles David Ferreira, 25 anos, e Maria Santos, de 24. Ambos integram o Zona 231, projeto municipal que tem mobilizado dezenas de jovens para causas sociais, eventos comunitários e ações de cidadania ativa. Mas o percurso de cada um começou muito antes.

