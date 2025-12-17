Assine já
17 de Dezembro de 2025 10:11

Sociedade // Vagos   Exclusivo

Licínia Pequeno: “Não há nada mais gratificante do que salvar uma vida”

Testemunho da bombeira Licínia Pequeno, no âmbito de uma grande reportagem do JB sobre voluntariado.

Há mais de 20 anos que o voluntariado faz parte da vida de Licínia Pequeno. Residente na Vigia, na freguesia de Santo André, integra os Bombeiros Voluntários de Vagos, uma escolha que contrariou receios familiares, mas nunca a sua vontade. “O bichinho já nasce connosco”, afiança, explicando que desde pequena sentia uma atração difícil de explicar pelo serviço aos outros e pela missão dos soldados da paz.

