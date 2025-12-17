Há mais de 20 anos que o voluntariado faz parte da vida de Licínia Pequeno. Residente na Vigia, na freguesia de Santo André, integra os Bombeiros Voluntários de Vagos, uma escolha que contrariou receios familiares, mas nunca a sua vontade. “O bichinho já nasce connosco”, afiança, explicando que desde pequena sentia uma atração difícil de explicar pelo serviço aos outros e pela missão dos soldados da paz.
Licínia Pequeno: “Não há nada mais gratificante do que salvar uma vida”
Testemunho da bombeira Licínia Pequeno, no âmbito de uma grande reportagem do JB sobre voluntariado.