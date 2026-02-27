“Quer receber a Visita Pascal?” – questão está a circular em Avelãs de Caminho

A Comissão Fabriqueira de Avelãs de Caminho (Anadia) está a distribuir uma circular porta-a-porta para que os moradores se pronunciem sobre a Visita Pascal. Esta decisão tem a ver com o facto de, nos últimos anos, muitas portas estarem fechadas aquando da passagem da Cruz.

O dia de Páscoa na nossa terra, desde há tempo que nos conhecemos, vive-se anualmente, sem interrupção, com alegria e santidade, pois comemora-se a data em que o Senhor ressuscitou e serve também para o encontro de muitos familiares, alguns a viver fora da terra que os viu nascer, com união e santa confraternização, que dá gosto notar.

Todos os anos, de casa em casa, uma “equipa” da nossa Igreja, com a maior dignidade e respeito, leva a cruz com a imagem de Cristo Ressuscitado, abençoando-a e aclamando que o “Senhor Ressuscitou, Aleluia, Aleluia”!

Com este introito, queremos deixar dito que, por muitas casas estarem fechadas e por muitos dos seus proprietários, por motivos vários, entenderem que esta missão secular não tem justificação nos dias de hoje, fecham de igual modo as suas portas aquando da passagem da Cruz, ignorando pura e simplesmente o ato.

Porque a Comissão da nossa Igreja deseja separar o “trigo do joio”, para que uns não paguem pelos outros, por unanimidade, acordaram em reunião distribuírem porta-a-porta uma circular para que todos os nossos conterrâneos digam se concordam com a Visita Pascal, de modo a que Comissão da Igreja possa cumprir os desejos da maioria de todos nós. Os habitantes só têm de responder a duas perguntas simples: “Concorda com a Visita Pascal?”; “Deseja que a sua casa receba a Visita Pascal”, indicando o nome e a rua em que habita. As respostas deverão ser entregues até ao dia 15 de março.

Esperamos que todos nós, dentro do nosso sentimento Cristão, respondamos àquilo que a Comissão Fabriqueira solicita.

Ezequiel Cardoso, colaborador