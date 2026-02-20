Depois de 28 anos à frente dos municípios de Ílhavo e Aveiro, José Ribau Esteves prepara-se para assumir a presidência da CCDR-C, tornando-se no primeiro aveirense a liderar o organismo em 55 anos de existência. A poucos dias da tomada de posse, defende uma instituição mais próxima dos territórios, com competências reforçadas e capacidade para promover políticas integradas.
Ribau Esteves: “Não há coesão sem crescimento económico”
Ribau Esteves será o 14.º presidente da CCDR-C e o primeiro oriundo de Aveiro.
Entre a baixa execução do Centro 2030, as incertezas no fecho do PRR e a preparação do novo quadro comunitário, Ribau Esteves aponta a coesão territorial e o crescimento económico como prioridades.