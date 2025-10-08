Presidente da CCDRC visita Escola Básica de Vilarinho do Bairro

Escola Básica de Vilarinho do Bairro foi alvo de uma profunda requalificação, num investimento total de cerca de dois milhões de euros.

Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e Cristina Oliveira, Delegada Regional da Educação do Centro, visitaram a Escola Básica de Vilarinho do Bairro, (EBVB) que foi alvo de uma profunda requalificação, num investimento total de cerca de dois milhões de euros.

A visita foi realizada no passado dia 2 de outubro e acompanhada pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, juntamente com os vereadores Jennifer Pereira e Lino Pintado, e o presidente da Junta de Vilarinho do Bairro, Dinis Torres.

Acrescente-se que a requalificação permitiu dotar o estabelecimento de ensino de melhores condições de utilização, tanto para docentes como para alunos, proporcionando uma atmosfera de maior conforto e comodidade. Por outro lado, permitiu corrigir algumas deficiências a nível funcional, por forma a cumprir a legislação atualmente em vigor, tornando o local mais seguro para os alunos.

De referir ainda que os alunos iniciaram o presente ano letivo nas novas instalações da EBVB, com salas e espaços comuns totalmente renovados, mobiliário moderno, novos equipamentos informáticos e de laboratório, bem como melhores acessibilidades e maior segurança.

A intervenção contou com um financiamento do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, de cerca de um milhão e meio de euros. Para além da empreitada em si, o financiamento contemplou ainda os encargos com os projetos de especialidade, bem como a aquisição de mobiliário e de equipamento provisório.