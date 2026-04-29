Equipa de Sub-17 da UD Bustos é Campeã da Distrital Honra (Zona Sul)

O dia 26 de abril de 2026 fica marcado na história da União Desportiva de Bustos, como o dia em que a equipa de Sub-17 se sagrou campeã da Distrital Honra (Zona Sul), ao vencer o Alba por 6-2. Depois de já ter garantido a subida à Divisão de Elite, a equipa torna-se bicampeã, alcançando a subida dois anos consecutivos neste escalão – um feito inédito na história do clube e do concelho.

Durante o intervalo do jogo da equipa sénior, o ex-futebolista e atual apresentador de televisão, Cândido Costa, juntou-se também aos festejos da equipa de Sub-17.

A equipa irá agora disputar, frente ao Cucujães, o título de campeão distrital da Honra de Sub-17. O jogo está marcado para 16 de maio, às 10h30, na Aldeia do Futebol, em Aveiro.

Homenagens

No último jogo da temporada da equipa sénior, sócios e simpatizantes despediram-se do capitão Márcio Cavadas, que representou a formação e a equipa sénior da UD Bustos durante 14 anos. Um exemplo de paixão e dedicação ao clube, tendo sido homenageado pela direção com a oferta de uma camisola.

Também o ex-atleta Tiago Reis, um dos melhores marcadores da história do clube, foi homenageado com uma camisola do clube, entregue pelo seu primeiro treinador, Paulo Idílio.

UDB no “Cândido On Tour”

Cândido Costa, que esteve na UD Bustos para gravar mais um episódio do programa Cândido On Tour, aproveitou a manhã para conhecer a vila de Bustos, marcando presença no Campo Dr. Santos Pato, onde assistiu ao jogo de Sub-15 e ao encontro da equipa sénior, que venceu o Bustelo por 3-2. O programa irá para o ar, no Canal 11, no próximo dia 15 de maio.

Foi um dia em cheio, marcado por muita alegria e animação, com Cândido Costa a trazer boa disposição às bancadas do Campo Dr. Santos Pato.

Angariações de fundos para o novo sintético

Com os olhos postos no futuro, a União Desportiva de Bustos continua a desenvolver novas iniciativas com vista à melhoria das suas infraestruturas, nomeadamente a angariação de fundos para a instalação de um novo relvado sintético. Nesse sentido, estão agendados dois momentos importantes: um passeio de carros e motas, no dia 17 de maio, e o Dia Popular da U.D. Bustos, no dia 23 de maio.

Neste último evento, estará presente uma figura pública de relevo em Portugal (ator e orador motivacional) para uma palestra aberta a toda a comunidade. Ambos os eventos prometem trazer grande animação à vila e mobilizar a comunidade em torno do clube.

Daniel Santos

Coordenador do Futebol de Formação da UDB