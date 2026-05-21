Trovão e Roseta

Ambos esterilizados, vacinados e desparasitados.

O Trovão é de porte médio (15 kg) e a Roseta é uma pata curta redondinha.

O Trovão é amistoso e adora ser o centro das atenções, doida para brincadeiras e para ser o galã das miúdas. A Roseta é tímida, mas já obedece muito e gosta de colinho.

Queres vir conhecer este par tão fofo?

Liga e vem visitar-nos.

Quem sabe se não é contigo que vão ter a nova oportunidade de viver com uma verdadeira família!



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Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

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