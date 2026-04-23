O Ronaldo (na foto), o Félix e a Kátia foram resgatados de uma zona de floresta. São de duas ninhadas diferentes.

Têm cerca de 3 meses, deverão ser de porte médio (mas sem certeza do seu tamanho).

O Félix é o mais medroso, mas todos são enérgicos e brincalhões.

Precisam de famílias que os acolham com o coração e que nunca desistam deles.

Adotar um animal não é um ato impulsivo, deve ser bem ponderado e deve ser avaliado o tempo que se tem, a disponibilidade financeira e a paciência, e deve pensar-se que é um compromisso para uns bons anos.



Contacte o 918570448 para adotar.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448