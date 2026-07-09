Félix e Lui

A Lui foi recolhida da rua com o seu mano, que já foi adotado.

Esta pequena meiguinha tem cerca de 3 meses e já tem as primeiras vacinas.

O Félix já é mais crescido, vacinado e desparasitado, a ternura em forma de cão que precisa de carinho para se sentir seguro.

Querem conhecer estes fofos?

Liguem e marquem uma visita, quem sabe não ficam com o coração cheio de amor por um destes bebés que precisa de uma família de raça!

Contacte o 918570448 para adotar.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448