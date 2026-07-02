O Teco é um cão ainda júnior, de porte médio. Chegou a ser adotado, juntamente com a mana Teca, mas seis meses depois, foi devolvido ao abrigo.

O Teco é muito especial, acreditamos que em bebé possa ter sido atropelado quando vivia na rua. Terá de ser operado e a Associação irá responsabilizar-se pela cirurgia. Faz uma vida normal e não tem dores, corre, salta e brinca como qualquer cachorrinho, só tem um andar diferente, o que o torna único.

Vem conhecer o Teco!



Contacte o 918570448 para adotar.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448