Anadia: Presidente da Câmara retira pelouros ao vereador Litério Marques

Na sequência do anúncio do PSD, de que o vereador Litério Marques será o candidato do partido à Câmara Municipal de Anadia nas próximas autárquicas, a presidente da Câmara, Teresa Cardoso, já fez saber que lhe é retirado “o regime de permanência e todas as funções inerentes” ao cargo de vereador. Litério Marques era vereador nas áreas de gestão de obras municipais, gestão da rede de transportes e trânsito, gestão da frota municipal e eficiência energética.

Em comunicado enviado ao JB, Teresa Cardoso justifica esta tomada de posição depois de Litério Marques ter “repudiado publicamente o MIAP”, movimento independente que este criou e pelo qual foi eleito nas últimas eleições; e após ter sido anunciado como candidato do PSD.

A atribuição do regime de permanência ao vereador Litério Marques, nas áreas referidas, adianta Teresa Cardoso, “foi feita na plena convicção de que o seu exercício seria desenvolvido com verdadeiro espírito de confiança, transparência e lealdade”. No entanto, a autarca acusa o vereador de ter assumido publicamente “uma conduta que demonstra falta de lealdade e de respeito para com todos os autarcas eleitos pelo MIAP”.

Por outro lado, “ao contrário dos restantes vereadores em regime de permanência, o vereador Litério Marques não vem exercendo as funções que lhe foram confiadas” em 2013. A autarca vai mesmo mais longe, acusando o vereador de não cumprir com o seu trabalho, já que, desde que assumiu funções até à data, não apresentou, “em articulação com a presidente de câmara ou com os dirigentes da autarquia responsáveis pelas respetivas unidades orgânicas, quaisquer propostas, projetos ou outros contributos”.

A presidente da Câmara Municipal de Anadia mostra-se ainda desagradada pelo facto de Litério não lhe ter comunicado, “formal ou informalmente, “o seu novo rumo político”, tendo tomado conhecimento através da comunicação social.

Conclui dizendo que, “das atitudes do senhor vereador Litério Marques resulta, inevitavelmente, uma clara falta de confiança pessoal e institucional, e incompatibilidade no que respeita ao exercício das funções, que conduziram a uma rotura que obriga a uma tomada de posição inadiável e categórica”.

Assim sendo, foram retirados, ao vereador, desde 16 de janeiro, “o regime de permanência e todas as funções que lhe foram cometidas”, é revogado todo e qualquer despacho “que lhe atribua funções, nomeadamente de representação municipal”, sendo ainda Litério Marques obrigado a “libertar todos os recursos físicos, materiais e humanos que lhe foram disponibilizados” no âmbito das funções que exercia.

“A seu tempo, falarei.” O vereador Litério Marques não quis tecer grandes comentários a esta decisão da presidente, apenas afirmou que, “conhecendo-a como conheço, não estranho esta decisão”.

Questionado se esta decisão não seria natural, dado já ser conhecida a sua candidatura pelo PSD, Litério Marques discorda, afirmando-se “um homem livre”, podendo “concorrer por quem quiser”.

O vereador, agora sem pelouros, critica esta deliberação, dizendo que tem “os seus projetos na Câmara e tenho o meu vencimento – se não tivesse outros rendimentos, como é que viveria a partir de agora?”

Quanto à falta de lealdade e outras acusações, refere que “a seu tempo” falará.

A decisão, agora revelada pela presidente da Câmara, vem na sequência de declarações de Litério Marques, em dezembro último, de que ia abandonar o MIAP, e que a sua existência já não fazia, inclusive, sentido. No dia 9 de janeiro, a Concelhia do PSD/Anadia entregou a Litério marques duas fichas, uma de candidatura e outra de militância, que assinou para formalizar o processo. No dia 10 de janeiro, o seu nome é anunciado, pela Distrital de Aveiro do PSD, como candidato à presidência da Câmara Municipal.

