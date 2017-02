Cineteatro Anadia: Rita Guerra, Tiago Bettencourt e Jorge Palma em palco

Os cantores Rita Guerra (18 de março), Tiago Bettencourt (29 de abril) e Jorge Palma (19 de maio) são os artistas de renome que nos meses de março, abril e maio vão atuar no Cineteatro Anadia, no âmbito do ciclo de Concertos de Primavera, promovidos pela Câmara Municipal de Anadia.

De acordo com a proposta apresentada à vereação, o formato destes concertos são íntimos/acústicos e durante a performance os artistas promovem uma interação descontraída com o público… contam uma história ou episódio particular que aconteceu durante a composição de determinado tema.

Para este ciclo de atuações, com duração de 80 a 90 minutos, os bilhetes podem ser adquiridos por valores que oscilam entre os 10 e os 14 euros. Quem optar pelo passe geral para os três concertos desembolsa 33 euros.