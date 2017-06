A ExpoBairrada 2017 vai realizar-se entre os dias 7 e 16 de julho no Espaço Inovação, em Vila Verde, Oliveira do Bairro, com nomes como The Gift, HMB, Carlão, Gisela João, Miguel Araújo, Expensive Soul e Anselmo Ralph no cartaz.

Com organização da Câmara Municipal, a edição deste ano volta a apresentar as múltiplas vertentes diferenciadoras da região, como são a indústria, o comércio e os serviços, mas também a gastronomia e a enologia, o artesanato e o desporto equestre.

Ao longo de 10 dias, a ExpoBairrada 2017 apresenta um cartaz de concertos eclético, e a estes grandes artistas vão juntar-se, ao longo de todo o evento, um conjunto de espetáculos na área equestre absolutamente único na região, com nomes como Natália Cerqueira, o rosto do volteio em Portugal, a Charanga da GNR e a Reprise da Escola de Mafra.

As entradas variam entre 1 e 1,50 euros, à exceção do dia 15 de julho, dia do concerto de Anselmo Ralph, em que a entrada tem o valor de 5 euros. Para crianças até aos 10 anos, a entrada é gratuita.

De salientar que o Espaço Inovação, localizado em Vila Verde, contará com três palcos, apostando na diversidade e qualidade não só dos grandes nomes da música nacional, mas também na apresentação de projetos musicais do concelho e da região, que na ExpoBairrada têm a oportunidade de apresentar o seu trabalho para um público mais vasto.

A gastronomia e enologia voltam a ter destaque na programação. São disso exemplo o Festival do Kiwi, um dos produtos ex-líbris do concelho de Oliveira do Bairro, e várias provas de vinhos, que contarão com a presença de produtores e caves da Bairrada. Também a área do turismo terá uma presença reforçada nesta edição, com uma representação do Turismo Centro de Portugal e de vários operadores turísticos.

Serão novamente parceiros, nesta edição, entidades locais e regionais, como a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB), Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro (CALCOB), Rota da Bairrada e Kiwicoop.

Concertos e espetáculos equestres

A ExpoBairrada 2017 reúne um cartaz de luxo, com alguns dos nomes mais populares e versáteis da atualidade, numa diversidade de estilos que vai do pop rock ao soul, passando pelo fado.

O certame arranca esta sexta-feira, com os The Gift a apresentarem o seu último trabalho ALTAR.

Na noite de sábado, 8 de julho, estreiam-se os HMB, que prometem pôr o público a dançar no Espaço Inovação, num concerto em que vão tocar os seus grandes êxitos.

O talento local sobe ao palco com Marisa Silva e convidados, no dia 9 de julho, e a 6.ª edição do espetáculo “Canta-me como foi”, produzido pela Escola de Artes da Bairrada, no dia 10.

Na terça-feira, 11 de julho, a noite é de Carlão, o vocalista e letrista que ficou conhecido do público como uma das caras dos saudosos Da Weasel.

O fado regressa ao palco principal do Espaço Inovação no dia 12, com mais uma estreia em Oliveira do Bairro: Gisela João.

Na quinta-feira, 13 de julho, Miguel Araújo regressa a Oliveira do Bairro, depois de passagens com Os Azeitonas, em 2016, e já este ano, em nome individual.

Quem também está de volta ao Espaço Inovação é Demo e New Max. Os Expensive Soul regressam três anos depois à ExpoBairrada, na noite do dia 14 de julho, com o seu Hip-Hop dançável, com pitadas de R&B, Soul e Reggae.

Para o serão de 15 de julho, sábado, são esperadas milhares de pessoas de toda a região, para aplaudirem Anselmo Ralph, que terá a responsabilidade de fechar o cartaz de concertos no palco principal da edição de 2017 da Expo Bairrada. Na primeira vez que vai estar em Oliveira do Bairro, o cantor angolano já prometeu que vai cantar todos os seus êxitos, incluindo as músicas do seu mais recente trabalho discográfico.

Após os concertos, também os talentos “Made in Bairrada” vão ter palco na ExpoBairrada, através de bandas locais e DJ’s, que diariamente vão animar as noites do certame.

Viv’Arte responsável pela área equestre

O programa da área equestre, cuja programação e gestão a autarquia confiou à Viv’Arte | Companhia de Teatro – Laboratório de Recriação Histórica, é uma das grandes apostas da edição de 2017. O destaque vai para os diversos espetáculos, sempre antes dos concertos no palco principal, que vão proporcionar momentos únicos ao público aficionado ou curioso da arte equestre.

No dia 8 de julho, às 22h, acontece o espetáculo de Reprise da Escola de Mafra, uma instituição com 70 anos de existência que é a expressão máxima da equitação militar, em termos académicos. Na terça-feira, dia 11, é a vez do espetáculo “Juízo de Deus”, promovido pela Viv’Arte. Na sexta, 14 de julho, a Charanga da GNR, a única charanga do mundo que toca a galope, apresenta um espetáculo imperdível e no sábado, dia 15, o público será surpreendido com o “Cavalo Alado”, com Natália Cerqueira, o rosto do volteio artístico em Portugal.

No programa, mantém-se a realização de vários concursos nacionais de Saltos, do Concurso de Saltos em Liberdade e ainda de Atrelagens, das habituais Cavalhadas com Póneis e Cavalos, que vão decorrer ao longo de todo o evento, bem como demonstrações da Alta Escola Equestre com Luís Matos, dias 14 e 15 de julho, e de equitação Natural como Tiago Perez, nos dias 7 e 8 de julho.

Na área de exposição será possível conhecer o tecido industrial e comercial não só do concelho de Oliveira do Bairro mas de toda a Bairrada, para além do melhor artesanato que se faz na região. No exterior do recinto destacam-se a área de restauração e os palcos, por onde vai passar grande parte da animação da feira.