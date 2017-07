O Município de Anadia irá acolher, na próxima sexta-feira, dia 7 de julho, no Cineteatro Anadia, a Final Nacional da 11ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL), o maior evento desta natureza realizado em Portugal, e que trará, ao coração da Bairrada, alunos e respetivos encarregados de educação, provenientes de todo o território continental e insular, bem como de Angola, Suíça, França e Timor Leste.

O CNL é um certame anual que tem como objetivo central estimular o treino da leitura e o desenvolvimento de competências de expressão escrita e oral dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e do Ensino Secundário. Este ano, os textos em análise são, para o 3º CEB, “Contrariedades”, de Cesário Verde, e “Só”, de António Nobre, e para o Ensino Secundário, as obras “Poema para Galileu”, de António Gedeão, e “Carta a meus filhos”, de Jorge de Sena.

A participação no concurso está aberta aos alunos das escolas públicas e privadas do Continente e dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, qualquer que seja a sua nacionalidade. Na versão internacional, e com coordenação do Camões, I.P., está também aberto às escolas no estrangeiro sob a sua tutela, com a designação CIL – Concurso Internacional de Leitura.

O CNL desenvolve-se em três fases distintas, ocorrendo a sua abertura oficial geralmente em finais de outubro. Durante a primeira fase, os concorrentes candidatam-se através das respetivas escolas. No início do segundo trimestre, cada escola designa os três alunos vencedores em cada ciclo de ensino, e são esses os candidatos às provas regionais, ou seja, as provas que reúnem os concelhos organizados por NUT 2: Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas.

Este concurso é hoje a principal iniciativa do Plano Nacional de Leitura (PNL), em que a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) participa na qualidade de entidade coordenadora das provas regionais, realizadas por bibliotecas públicas municipais. Ao cabo de 10 anos de um êxito consolidado, o CNL encontra-se presentemente em fase de reestruturação parcial.

O desafio lançado ao Município de Anadia para acolher esta final decorre do reconhecimento do trabalho desenvolvido pela autarquia no que respeita à promoção do livro, da leitura e da escrita, bem como à criação e desenvolvimento de redes de trabalho colaborativo no âmbito das bibliotecas, nomeadamente a Rede de Bibliotecas de Anadia e a Rede de Bibliotecas Municipais da Comunidade Intermunicipal de Região de Aveiro, coordenada, desde a sua fundação, pelo Câmara Municipal de Anadia, e referenciada como um exemplo de boas práticas.

O concurso decorrerá durante todo o dia, e será gravado e transmitido pela RTP.