Gelado de Baga e Rosas, diz-lhe alguma coisa? Já provou? Pois é…Esta exótica combinação de sabores esteve à prova na última edição da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia (e está agora na ExpoBairrada, em Oliveira do Bairro) pela mão da VITI – Escola Profissional de Anadia. Sim, a mesma que, no ano letivo de 2013-2014, desenvolveu o projeto do Iogurte Baga Delicatessen.

O gelado de uvas da casta Baga e Rosas é ainda um projeto embrionário e, à semelhança de tantos outros que nascem nesta escola, é um projeto que vai ser desenvolvido a fundo no decorrer do próximo ano letivo.

Uma vez mais, pelas mãos das docentes Liliana Duarte e Ana Costa, do curso de Viticultura e Enologia, começa a dar os primeiros passos aquele que poderá vir a tornar-se mais um marco na VITI.

Depois do sucesso do Iogurte Baga Delicatessen, que poderá vir a ser comercializado por uma marca nacional, a docente Liliana Duarte sublinha que a base do trabalho tem sido sempre “privilegiar a casta baga”, mas também envolver os alunos, de corpo e alma nos projetos, de forma a despertar a sua motivação.

“A notoriedade nunca foi o nosso objetivo mas ainda bem que acontece. É bom para os alunos verem o seu trabalho reconhecido, mas o objetivo primeiro é que eles saíam da sua zona de conforto”, referiu.

Tanto neste como nos anteriores projetos, estiveram envolvidos cerca de 30 alunos (das três turmas do curso de Enologia), que se empenham totalmente nas experiências que vão realizando: “eles dão a camisola pelo projeto” e tornam-se bem mais “proativos em relação à vontade e iniciativa de desenvolver novos projetos”, diz a docente.

