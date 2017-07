O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia, segue na próxima sexta-feira, 14 de julho, com um concerto da banda Magicar, que atua na Praça da Juventude, em Anadia, a partir das 22h.

Após um interregno de 22 anos, os Magicar têm vindo a recuperar o tempo perdido, realizando diversos espetáculos que permitem, não só recordar os tradicionais bailes que se realizavam na região, mas também dar a conhecer aos mais novos a música de um grupo que marcou uma geração.

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que, até 22 de setembro próximo, leva a música, e não só, à Praça da Juventude, em Anadia, nas noites de sexta-feira, com entrada gratuita. Este projeto de dinamização cultural vai já na sua terceira edição, e mantém como objetivo contribuir para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a sociabilização ao ar livre.

De recordar que pelo palco da Praça da Juventude já passaram este ano os Saxobox, Toques do Caramulo, Rob’s Angels, Grupo Baluarte e os finalistas do Anadia’s Junior Talents. No próximo concerto, agendado para dia 21 de julho, a Praça da Juventude entrega o palco aos Rock in Soul.O cantor Luís Portugal, inicialmente previsto para esta data, subirá ao palco no dia 11 de agosto.

No dia 28 de julho, atuará Luísa Sobral.

A 1.ª parte será preenchida pelos Musicordis. A entrada é livre.