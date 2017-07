A EXPOFACIC – 27.ª Feira Exposição Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede está mesmo a começar. Amanhã, quinta-feira, dia 27, abrem as portas para mais uma grande festa da população de Cantanhede e de todos os que a visitam. Concertos, feira de atividades, exposições culturais, tasquinhas e inúmeros pontos de interesse são as atrações que os visitantes podem encontrar no recinto do Parque de S. Mateus.

De 27 de julho a 6 de agosto, muito há para ver e experimentar no recinto da EXPOFACIC em Cantanhede. Para chegar ao recinto, tem 15 parques de estacionamento disponíveis para o público em geral, um parque para autocarros e dois para expositores. Se não quiser trazer a sua viatura, o EXPOFACIC BUS assegura o transporte em 5 linhas que ligam Coimbra, Figueira da Foz / Praia da Tocha, Praia da Barra / Aveiro, Praia de Mira e Oliveira do Bairro a Cantanhede, com partidas às 19h00, 20h00 e 21h00 e regresso às 01h45, 03h00 e 05h00 da manhã. Os bilhetes são adquiridos no momento no autocarro, a partir de 1,20€. Existem muitas paragens ao longo do trajeto que vão estar identificadas com banners identificativos, com meeting points e informação sobre os horários de passagem. Com a APP EXPOFACIC instalada no seu smartphone tem toda a informação relativa aos horários em cada paragem, um mapa da zona abrangida e acesso ao trajeto em tempo real de cada um dos autocarros.

À chegada, o difícil vai ser escolher o que fazer primeiro. Pode visitar a área de expositores onde encontra 500 empresas e instituições representadas, passar pela área agrícola e o picadeiro, divertir-se na feira popular, conhecer as várias exposições culturais e pedagógicas presentes no recinto: Arte em Peças que vai encher um espaço de 1500 metros quadrados com construções em LEGO, o Espaço Ciência (Com a cabeça na Lua), em parceria com o Exploratório, Centro de Ciência Viva em Coimbra, Bordallo Pinheiro, com a colaboração do grupo Visabeira, Namorar Portugal e Ciclo do Linho numa parceria com o Município de Vila Verde, e ainda as exposições de Peixes e Plantas Aquáticos e de Animais Exóticos.

Para descontrair e retemperar forças, tem a zona das tasquinhas, onde as coletividades do concelho apresentam os seus melhores petiscos e pratos tradicionais, e o Espaço Lounge onde encontra uma Street Food, com roulottes com as mais variadas ofertas.

Chegada a noite, é hora dos concertos do Palco Principal com artistas nacionais e internacionais e o Palco Sagres onde atuam os melhores DJ’s, a par da animação musical presente em vários palcos distribuídos por toda a área da feira.

Estão assim reunidas as condições para uma, ou várias, visitas à EXPOFACIC. O bilhete diário custa 4€, com exceção para a noite de 3 de agosto, em que o bilhete custa 12 €. O bilhete geral para os 11 dias custa 35€. Não deixe de aproveitar esta oportunidade, que representa um desconto de 33%, e traduz-se na poupança de 17€ no total. Garanta já o seu bilhete para não perder tempo em filas e adquira-o nos locais aderentes: no site www.bol.pt e numa vasta rede de pontos de venda em todo o território nacional: agências dos CTT, lojas FNAC, Worten, Sportzone e El Corte Inglês, pousadas da juventude, postos de turismo de Cantanhede, Coimbra e Aveiro, Lojas Intermarché de Cantanhede e Mealhada e Serviços Comerciais da Inova na Loja do Cidadão em Cantanhede.