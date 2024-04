Cantanhede volta a ser palco das Feiras da Primavera

As Feiras da Primavera estão de volta à Praça Marquês de Marialva, de 12 a 14 de abril, com organização partilhada pelo Município de Cantanhede e a Associação Empresarial de Cantanhede (AEC) e com apoio da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça.

O evento integra a Feira de Reduções, as Feiras do Mel e do Artesanato certificado, e a Feira de Velharias e Antiguidades, no domingo.

O programa integra animação musical nas noites de sexta e sábado e no domingo à tarde, e na gastronomia haverá um espaço de Street Food onde se poderá encontrar doces, farturas, sandes de leitão, brigadeiros, licores e muitas outras iguarias.

A Feira de Reduções conta com uma oferta variada de produtos, desde vestuário, a calçado e bijutaria, entre outros. Os artigos apresentam descontos apelativos, pelo que o consumidor tem a possibilidade de os adquirir com excelente relação qualidade/preço. Para os empresários esta constitui também, uma oportunidade para escoarem o stock já depois do período de saldos.

Paralelamente, estará a decorrer a Feira do Mel que visa a divulgação e promoção do precioso néctar, bem como de outros produtos elaborados a partir de matérias apícolas, como pólen, velas e licores.

Além da exposição e venda deste género de produtos, irá decorrer a Feira do Artesanato, atividade que prevê uma vertente direcionada para a comercialização de produtos manufaturados, contando para o efeito com a participação de vários artesãos do concelho.

Também, a Feira de Velharias e Antiguidades integra este ciclo de Feiras da Primavera, num espaço preparado para o efeito e onde os apaixonados por antiguidades e peças colecionáveis poderão visitar e alargar o seu espólio.

Horário

Dia 12 – 18h – 23h

Dia 13 – 10h – 23h

Dia 14 – 10h – 20h

Programa musical

Dia 12 – 21h: Rancho Folclórico Rosas de Maio de Febres

Dia 13 – 22h: Grupo Folclórico da Sanguinheira

Dia 14 – 15h: Quarteto Taboeira