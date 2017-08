A 24.ª edição da Festa do Leitão da Bairrada e a 20.ª Feira de Gastronomia e Artesanato que se realizam de 6 a 10 de setembro, foram apresentadas pela ACOAG (Associação Comercial de Águeda) na sexta-feira, dia 4 de agosto, na Estalagem da Quinta do Louredo.

O evento deste ano regressa novamente, durante cinco dias, ao Largo 1.º de Maio, mas apresenta novidades, num claro rompimento com o passado, conforme avançou Olívia Passos, presidente da direção da ACOAG que assumiu uma aposta de risco.

“Optámos por romper com o passado, com o objetivo de dar um passo que já devia ter sido dado há alguns anos”, afirmou.

Edição recheada de novidades. Uma das maiores novidades prende-se, este ano, com a existência de uma tenda coberta para espetáculos, onde também vão funcionar bares e tasquinhas de associações e de outros assadores, alguns deles de renome no concelho de Águeda. Nomes que permanecem ainda no segredo dos deuses, mas que a ACOAG promete, para breve, dar a conhecer.

A presente edição terá ainda um espaço amplo para restaurante, que estará a cargo do Restaurante Quartel das Artes, de Oliveira do Bairro, que tem como assador o conhecido Pepino, de Fermentelos. “Estamos convictos de que vamos ter êxito, até porque mudaremos também a entrada principal da feira, “obrigando” todos os visitantes a conhecerem os espaços que vamos ter, de onde destacamos a feira dos animais e dos produtos biológicos, para além do habitual espaço para stands e artesanato”, adiantou Olívia Passos, que aproveitou o facto de estar também a cumprir o último mandato (à semelhança do executivo municipal), para agradecer todo o apoio dado pela autarquia, desejando, independentemente de quem vencer as autárquicas de outubro, que a mesma, “assuma um papel ainda mais importante na realização deste evento em 2018, ano em que a Festa do Leitão comemora 25 anos de existência.”

O presidente da Assembleia-geral da ACOAG, Alberto Marques, por seu lado, manifestou o seu agrado pela mudança e afirmou estar “expetante para perceber de que forma a Festa do Leitão vai romper com o passado, pelo que só tenho de elogiar o arrojo e a ambição da direção em dar este passo”.

Já o vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida mostrou o seu agrado pela mudança, “algo que já era necessário desde 2010, mas nessa altura, a associação não quis mudar o conceito, o que, em minha opinião, nos fez perder muito tempo”.

O autarca manifestou estar esperançado “numa boa Festa do Leitão”, pelo que “cá estaremos, se assim acontecer, para percebermos o que se pode fazer no futuro deste certame, que é de Águeda e que tem de ser de todos os aguedenses.”

Cinco dias de festa. O programa da Festa do Leitão é vasto e consegue trazer alguma novidades ao certame:

Quarta-feira, dia 6 de setembro: Mia Rose

Quinta-feira, dia 7: Raquel Tavares

Sexta-feira, dia 8: Virgul

Sábado, dia 9: HMB

Domingo, dia 10: Sofá para 2 & Friends e One Vision (Tributo aos Queen).

Não esquecer que no dia 9, depois do concerto dos HMB, há também o espetáculo piromusical e todas as noites, após os concertos, há animação com Dj’s locais.