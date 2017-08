A Câmara Municipal de Águeda inaugurou no passado dia 4 de agosto, o Centro de BTT de Águeda, o primeiro Bike Park de Portugal a incluir um conjunto de pistas de diferentes níveis, certificadas a nível internacional e adaptadas às características físicas e técnicas de cada utilizador.

Na oportunidade, Gil Nadais, presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientou o facto de “nos últimos anos, ter sido forte a aposta da Câmara de Águeda nas áreas ligadas à saúde e ao desporto, bem como de criação de espaços para atividades físicas e desportivas. A nossa tradição industrial e desportiva ligada às duas rodas, aliada às condições naturais e às instalações agora inauguradas para a prática destes desportos, fazem de Águeda um destino obrigatório no que toca ao desporto de duas rodas”.

Gil Nadais fez uma nota especial agradecendo a “todos os envolvidos na construção desta infraestrutrura desportiva, de forma particular às voluntárias e voluntários que apoiaram os trabalhos”.

O Centro possui todas as condições para a prática desportiva, onde os munícipes de todas as idades podem realizar a sua atividade física, usufruindo de instalações seguras e de acompanhamento técnico apropriado.

Este projeto, instalado no abandonado campo de futebol do Randam, pertencente à União de Freguesias de Recardães e Espinhel, engloba um sistema de trilhos de BTT que foram desenvolvidos de acordo com as mais recentes linhas orientadoras para a criação de trilhos sustentáveis da Internacional Mountain Bicycling Association – Europe (IMBA Europe), de forma a proporcionar uma experiência de qualidade aos seus utilizadores, minimizando simultaneamente o impacto ambiental.

Esta infraestrutura poderá, assim, ser usufruída não só por toda a comunidade aguedense, mas também por ciclistas de outros concelhos/países, congregando diferentes atividades de desporto e lazer.

Este é um projeto multidisciplinar no âmbito da estratégia da autarquia na área do desporto, sendo o primeiro Urban Bike Park da Europa com uma enorme variedade de trilhos no mesmo espaço, um edifício de apoio aos ciclistas com café/esplanada, espaço para eventos e salas polivalentes, área de lavagem das bicicletas, balneários e um espaço para loja, podendo desenvolver uma atividade comercial relacionada com a Indústria das Duas Rodas.

A inauguração do Centro de BTT de Águeda incluiu ainda a assinatura do protocolo que regula a utilização daquela infraestrutura desportiva pelo Clube BTT de Águeda.