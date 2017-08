Começa já amanhã, dia 11 e prolonga-se até ao feriado de 15 de agosto. São cinco dias para degustar leitão e provar o espumante que se produz no concelho de Anadia, naquela que é já uma tradição na estância termal da Curia.

Falamos da Festa do Leitão e do Espumante que regressa, de 11 a 15 de agosto, ao Parque das Merendas, localizado junto à Estação da CP e da sede da Associação Rota da Bairrada.

Numa organização da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro e com o apoio da Câmara Municipal de Anadia, a Festa do Leitão e do Espumante vai ser animada por um evento paralelo, também ele uma referência nesta União de Freguesias e concelho. É que à estrada está de volta o ciclismo naquele que será o 6.º Circuito da Curia, prova de ciclismo em Sub 23 que conta com a presença de várias equipas nacionais e duas estrangeiras.

Cinco dias de muita animação, com um aliciante programa recheado de espetáculos para todos os gostos musicais.

“Esta festa é já uma tradição que não queremos deixar esquecer, até porque tal como a Festa de Vale da Bica atrai sempre muita gente”, diz Óscar Ventura, presidente da Junta de Freguesia desta UF que realça o facto do leitão e do espumante constituírem dois importante ex-líbris do concelho que, só por si, são ingredientes suficientes para o sucesso desta festa. Depois são “cinco dias de animação e lazer, em plena época de férias” pelo que é expectável a presença de muitos emigrantes e turistas que, por esta altura, frequentam esta estância termal.

“Vão estar presentes dois restaurantes da UF – Dina Queirós e O Sancho – que para além das sandes de leitão, servem no local refeições (com todas as condições)”, estando ainda previsto, para além do leitão, a presença de outras iguarias como chanfana, cabidela ou até iscas de leitão. “O vinho e espumante servidos será dos produtores do concelho”, diz o autarca.

O programa de animação no Parque de Merendas começa amanhã, dia 11, às 20h, com a atuação do grupo Racha Latina com Florival José. No dia seguinte, o palco estará por conta do grupo RL5, estando previsto para domingo a atuação, pelas 21h, de um grupo surpresa. Na segunda-feira, véspera de feriado, sobe ao palco Lily & Primos e no feriado de 15 de agosto, o grupo MG4 fará as delícias do público presente, numa festa que tem crescido de ano para ano, graças também ao cicloturismo e ao ciclismo, modalidades muito apreciadas no concelho.

“Queremos dar a conhecer as potencialidades da estância termal ao maior número possível de pessoas, mas também promover o convívio entre os locais”, afiança o autarca.

Cicloturismo. No sábado, dia 12, pelas 10h, decorre mais um passeio em cicloturismo aberto a todos, com direito a almoço, t-shirt e boné. São aguardadas mais de uma centena e meia de participantes. Um momento de convívio e lazer que vai percorrer vários locais da UF. Inscrições: adulto (12 rodas) e crianças (7 rodas).

Ciclismo no domingo. O 6.º Circuito da Curia vai para a estrada no domingo, dia 13 de agosto, pelas 16h30. Uma prova que se destina a ciclistas no escalão de Sub 23. Oito equipas portuguesas e duas espanholas já estão confirmada para esta prova que tem organização conjunta da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro e da Associação de Ciclismo da Beira Litoral. O circuito de 12 voltas, num total de 92,7 km’s, começa na Rotunda do Parque da Curia, passando pela Mata, Óis do Bairro, Horta, Mata, Tamengos e Curia, onde termina junto à Avenida dos Plátanos.

A concentração para a prova será no Largo da Estação.

“É uma tarde de muita alegria porque as pessoas saem para a rua, aplaudem e gostam de ver os ciclistas passar porque somos um concelho com fortes raízes no ciclismo. É uma tarde de grande animação”, reconhece Óscar Ventura.