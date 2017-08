Nos claustros dos Paços do Concelho de Cantanhede, está patente ao público até dia 30 de setembro, uma exposição de fotografias selecionadas no âmbito do primeiro concurso fotográfico promovido pelos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de Cantanhede.

Da autoria de seis associados, designadamente Carlos Miraldo, Duarte Silva, João Barreto, Luís Cutelo, Teresa Paixão e Maria João Espirito Santo, os 16 trabalhos expostos no edifício da Câmara Municipal, têm como temáticas algumas referências emblemáticas do território do concelho, entre os quais ambientes naturais e paisagens, espaços de lazer e elementos patrimoniais de relevo.

As imagens, a cores ou a preto e branco, evidenciam a preocupação dos autores em captarem a essência dos lugares, através de um certo olhar sobre contextos conhecidos, mas que produz um efeito visual particularmente estimulante pela dimensão artística que lhe está subjacente.

O primeiro concurso de fotografia dos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de Cantanhede foi promovido no âmbito das atividades desenvolvidas, neste caso com o objetivo de difundir o gosto pela fotografia e divulgar o trabalho que os seus associados vão desenvolvendo neste domínio.

A constituição daquela entidade associativa remonta a 1982, com a apresentação do primeiro projeto de estatutos e regulamento na reunião extraordinária do executivo camarário de 29 dezembro desse ano.

Os Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de Cantanhede promovem regularmente ações e atividades de índole cultural, recreativa e social direcionadas para o universo dos colaboradores do município.