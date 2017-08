Realiza-se no próximo fim de semana (18, 19 e 20 de agosto), na Praia da Tocha, a 3.ª edição do Festival da Sardinha Assada na Telha e da Batata Assada n’Areia. A festa terá lugar no Jardim da Associação de Moradores.

No dia 18, atua o Grupo de Fados Sons de Lisboa e Coimbra (Zé Palhoça).

No dia 19, o Grupo de Bombos Só Pedra e Cindazunda.

Para domingo, 20 de agosto, está confirmada a atuação de Freddy Strings Trio.