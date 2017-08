‘Faina Maior’: é este o nome do mais recente espumante com a chancela de qualidade e o selo ‘Baga Bairrada’, um produto que resulta de uma parceria entre a Associação Rota da Bairrada e o Município de Ílhavo, que se tem vindo a afirmar como a ‘Capital do Bacalhau’. O seu lançamento acontece hoje, dia 9 de agosto, pelas 19h, no Pavilhão Terra Mar, por ocasião da inauguração do ‘Festival do Bacalhau 2017’, em Ílhavo. Uma homenagem aos bravos que se dedicam à pesca do bacalhau e à Bairrada, fazendo uso da sua casta rainha (Baga) na produção do seu produto âncora (espumante).

O ‘Faina Maior Baga Bairrada Bruto branco 2014’ é um espumante Blanc de Noirs, feito 100% a partir da casta (tinta) Baga. É uma edição limitada a 1.000 garrafas, com um preço de €10,00 e que estará à venda nos espaços da Associação Rota da Bairrada – na Curia, em Oliveira do Bairro e na Vagueira (espaço pop-up; até Setembro) –, na loja do Museu Marítimo e nas lojas de Turismo de Ílhavo.

No contra-rótulo do ‘Faina Maior Baga Bairrada 2014’ pode ler-se um texto que apela à bravia das gentes da terra de Ílhavo: “Ide, ó gentes bravias. Quebrai as ondas revoltas e as tormentas dos oceanos. Rogai à proteção divina por mar chão. E regressai, sempre e depressa, trazendo para terra o cheiro e os sabores do sal e das águas. Esta é a homenagem desta Bairrada, de homens e mulheres que moldam e trabalham a terra, às gentes de Ílhavo, da pesca do bacalhau. A todos os que, em bacalhoeiros e dóris, levaram Portugal pelo Mundo, buscando a sorte. Em cada garrafa deste espumante estão os desejos, os sonhos e, até, os medos de todos aqueles que, ao longo de séculos, fizeram e fazem da vida uma faina, grande e dura, uma Faina Maior.”

Como ‘Faina Maior’ intitula-se a pesca do bacalhau à linha, praticada por homens e navios portugueses durante os séculos XIX e XX, nos longínquos mares da Terra Nova e da Gronelândia. Um património fascinante e lendário, uma história plena de drama e heroísmo. As campanhas, sazonais, estendiam-se de Abril a Novembro de cada ano. O trabalho era duro e as jornadas diárias podiam estender-se até às vinte horas. Ílhavo, terra de lendários e corajosos marinheiros, é o lugar de memória desta pesca. A memória dos que viveram as aventuras de uma faina de dureza incomparável está no Museu Marítimo de Ílhavo, onde a Sala da Faina Maior Capitão Francisco Marques apela aos sentidos e exprime um duplo significado: evocação e homenagem a todas as comunidades que deram homens à “grande pesca”.

Faina Maior Baga Bairrada Bruto branco 2014 – Município de Ílhavo e Associação Rota da Bairrada

PVP: €10,00 • Álc.: 12,0% • Acidez Total: 6,26g/l • pH: 3,10

Após uma prensagem muito delicada das uvas, aproveitando-se apenas o primeiro mosto, este fermentou durante 15 dias em cubas de inox com temperatura controlada. A elaboração seguiu o método clássico, com a segunda fermentação em garrafa e em Cave, onde esteve durante 20 dias a 14,5.ºC. Seguiu-se um período de 28 meses de estágio em Cave. De cor amarela palha, com ligeiras nuances blush, este ‘Baga Bairrada’ tem um aroma intenso, com notas de frutos secos e vermelhos, tosta e biscoito. Na boca é muito fresco, seco e longo. Confirmam-se as sensações aromáticas percepcionadas no olfato. Ideal para acompanhar bacalhau, mas também canapés, peixe, carnes brancas ou vermelhas magras.

Baga Bairrada: 17 espumantes é o balanço de dois anos de “categoria”

Depois deste ano já ter acrescentado seis novas referências à categoria de espumantes ‘Baga Bairrada’, é tempo de celebrar o “nascimento” do seu 17.º elemento. Não há dúvidas que este projecto, pensado e formalizado pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, navega em boas marés. Lançado formalmente em finais de Julho de 2015, com a estreia de cinco referências, rapidamente se impôs e fez aumentar para 17 o número de espumantes ‘Baga Bairrada’. Não podemos esquecer que este cluster nasceu com o propósito preservar a identidade da Bairrada e da sua casta rainha, a Baga, colocando os espumantes da região num patamar de elevada qualidade.

