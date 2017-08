No próximo dia 31 de agosto (quinta-feira), às 21h30, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (Oliveira do Bairro), o pianista Artur Pizarro e a Orquestra XXI interpretarão o concerto n.º 1 de Brahms e a Sinfonia n.º 8 de Dvorák.

Artur Pizarro é um dos mais aclamados pianistas portugueses a nível internacional, quer pela vastidão e dificuldade do seu reportório, quer pelos grandes nomes de maestros e orquestras com que actua nas principais salas de concertos de todo o mundo, quer ainda pela sua grande e valiosa discografia.

A Orquestra XXI, que esteve no Quartel das Artes em 2015, é uma formação sinfónica que tem merecido as mais elogiosas referências da crítica especializada. Constituída por cerca de 60 jovens músicos portugueses de excelência residentes no estrangeiro, fará desta feita a sua 9.ª digressão por terras lusas, começando por Oliveira do Bairro e seguindo a rota ilustre Casa da Música (Porto) e Fundação Gulbenkian (Lisboa).

Reserva e venda de bilhetes na Bilheteira do Quartel das Artes ou através do Círculo de Cultura Musical da Bairrada.