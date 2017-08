Na primeira de três provas agendadas para o mês de agosto, o Campeonato Nacional de Supercross foi até à pista Nelson Alves, na Poutena, para a segunda ronda do ano, aquela que marcou o final da primeira metade da época da modalidade.

Numa noite marcada pela forte presença de público, no histórico traçado, assistiu-se a diversas estreias em termos de vitórias, com destaque para a subida ao degrau mais alto do pódio para Sandro Peixe, que assumiu mesmo o comando do campeonato numa noite onde o comandante do mesmo, Hugo Basaúla, sofreu uma queda na primeira final – à quinta volta – e foi mesmo forçado a abandonar uma corrida onde Peixe venceu, deixando para trás Diogo Graça e Ricardo Freire.

Na segunda final Hugo Basaúla suportou as dores depois da queda na primeira corrida e levou de vencida os seus adversários para minimizar os pontos perdidos face a um sempre consistente Sandro Peixe que desta feita foi terceiro atrás do mais veloz em SX2, mais uma vez Diogo Graça, que repetiu a segunda posição da Elite numa ronda onde não só chegou a liderar na segunda final durante duas voltas mas na qual se estreou igualmente como o melhor nas Flying Laps ao bater Hugo Basaúla e Sandro Peixe. O trio de pilotos do pódio acabou por ser composto por Peixe, Graça e pelo igualmente estreante Ricardo Freire, que assegurou o primeiro pódio do ano na frente de Renato Silva e Hugo Basaúla.

Nas contas do campeonato, Sandro Peixe é o novo comandante, somando uma mão cheia de pontos de vantagem face a Diogo Graça e mais nove que Hugo Basaúla. Diogo Graça é o líder em SX2, e nos Infantis A Duarte Filipe repetiu a dupla vitória da primeira corrida do ano e reforçou o comando do campeonato, detendo agora 12 pontos de vantagem face a Simão Severino. Nos Infantis B, nova vitória igualmente para Sandro Lobo, que se mantém invicto na frente de Martim Espinho, com 14 pontos a separarem ambos os pilotos. O campeonato prossegue já no próximo fim-de-semana com a realização da terceira prova, agora em Fafe, no sábado, dia 12 de agosto.

Classificações

Campeonato SX 1

1.º Sandro Peixe – Honda, 91 pontos

2.º Hugo Basaúla – Kawasaki, 86 pontos

3.º Elias Rodrigues – Honda , 76 pontos

Campeonato SX2

1.º Diogo Graça – Honda, 100 pontos

2.º Ricardo Freire – Suzuki, 82 pontos

3.º Renato Silva – TM, 70 pontos

Campeonato Elite

1.º Sandro Peixe – Honda, 89 pontos

2.º Diogo Graça – Honda, 84 pontos

3.º Hugo Basaúla – Kawasaki, 80 pontos