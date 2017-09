O presidente da Câmara de Águeda, Gil Nadais, recebeu no passado dia 18 de setembro, das mãos da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, o Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta 2017”, em reconhecimento das boas práticas implementadas pela autarquia para a promoção e utilização da bicicleta enquanto meio de transporte sustentável.

Na oportunidade, Gil Nadais salientou que “a Câmara de Águeda tem vindo a desenvolver diversas iniciativas efetivas com vista à promoção da utilização quotidiana da bicicleta. Destaco o projeto beÁgueda – bicicleta elétrica de Águeda que ainda antes de implementado foi premiado pela organização transeuropeia EnergieCities, mas porque sabemos que a alteração de hábitos e criação de novos depende da educação, levámos a educação para a mobilidade suave e em duas rodas até às escolas do nosso concelho, em conjunto com a dinamização de eventos promotores da bicicleta não apenas na vertentes desportiva mas também no dia-a-dia. Isto para além do regresso ao nosso concelho da pujança da indústria das duas-rodas com a fixação de empresas nacionais e estrangeiras, como a Fritz Jou de Taiwan, que fazem de Águeda um verdadeiro Bike Valley”

Ler mais na edição impressa ou digital