A Câmara de Anadia obteve a renovação da certificação da qualidade dos serviços da sua Biblioteca Municipal, na sequência da auditoria realizada pela APCER, no passado dia 12 de setembro.

A auditoria, realizada no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade implementado em 2016, permitiu a renovação da certificação sem que qualquer inconformidade tenha sido evidenciada. Foi, pois, constatada a conformidade dos serviços prestados com os requisitos do referencial normativo ISSO 9001:2015, estando a biblioteca apta a disponibilizar serviços de acordo com as necessidades dos cidadãos. Para além disso, ficou demonstrado o comprometimento da autarquia com o aumento da satisfação dos utilizadores através da aplicação eficaz do sistema de gestão da qualidade e dos processos de melhoria evidenciados.

Aliando o reconhecimento da importância de melhorar a eficácia e a eficiência da gestão, e de obter resultados mais positivos no que respeita ao grau de satisfação dos utilizadores, ao inestimável contributo das bibliotecas para o desenvolvimento social, cultural, educativo e económico das comunidades, a Câmara de Anadia reforça, assim, o percurso de melhoria contínua na prestação de serviços públicos de qualidade aos cidadãos.