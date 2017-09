O executivo da Câmara Municipal de Anadia recebeu, no passado dia 11 de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma comitiva integrada por emigrantes do concelho radicados no Luxemburgo, bem como por responsáveis dos Bombeiros Sapadores da Comuna de Walferdänge, desse grão-ducado.

A presidente da Câmara Municipal, Maria Teresa Cardoso, sublinhou que esta receção “é um gesto de reconhecimento pelo apoio que os emigrantes e esta corporação de bombeiros têm dado aos nossos bombeiros de Anadia”, bem como “pela disponibilidade que demonstraram em continuar a apoiar em ações futuras”. De recordar que, há alguns meses atrás, os bombeiros sapadores de Walferdänge ofereceram aos soldados da paz de Anadia um conjunto de materiais e de equipamentos, bem como uma viatura.

O presidente da AHBVA, Mário Teixeira, deixou também um agradecimento público pela ajuda que tem sido dada à associação, recordando aos presentes o “grande apoio” que a Câmara Municipal de Anadia tem dado aos bombeiros: em abril deste ano, a autarquia atribuiu -lhes um apoio financeiro no valor de 350 mil euros, destinado a comparticipar a obra, atualmente em curso, de requalificação do quartel da corporação, orçada em 655 mil euros, e, mais recentemente, foi-lhes concedido um subsídio, no valor de 17.143,20 euros, para apoiar na compra de um veículo tanque tático florestal, destinado ao combate de fogos florestais, cujo custo total ronda os 179 mil euros.

