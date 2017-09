O Município da Mealhada aderiu, mais uma vez, às Jornadas Europeias do Património, a partir de hoje e até domingo, com atividades abertas à população. Visitar gratuitamente o Convento de Santa Cruz ou levar as crianças a descobrir o Bussaco através dos livros são algumas das propostas do programa da Mealhada.

O tema deste ano é «Património e Natureza» e aborda a importância da relação do património com a natureza, como ideia chave para divulgar e promover a Mata Nacional do Bussaco, combinando todas as suas potencialidades, do património edificado e arquitetónico ao cultural e histórico, à enorme riqueza do património natural.

“Este tema pretende chamar a atenção para a importância da relação entre as pessoas, as comunidades, os lugares e a sua História, mostrando como o património e a natureza se cruzam nas suas diferentes expressões – mais urbanas ou mais rurais – e para a necessidade de preservar e valorizar esta relação, fundamental para a qualidade da vida, para a qualificação do território e para o reforço de identidades”, sublinha a Direção-Geral do Património Cultural.

“A relação Património e Natureza pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, de criatividade e de recreação, e nela reside um enorme potencial para um desenvolvimento cultural, social e económico equilibrados”, refere a mesma entidade, coordenadora do programa nacional das Jornadas Europeias.

Programa

22, 23 e 24 de setembro

Visita Gratuita

Convento de santa Cruz l Mata Nacional do Bussaco

Exposição l Convento de Santa Cruz | Mata Nacional do Bussaco

Influência dos Carmelitas Descalços na construção da Mata Nacional do Bussaco

Exposição l Casino do Luso

Bussaco nas 4 estações do ano – A fauna e a flora

Exposição l CineTeatro Messias, Mealhada l 8 a 30 Setembro

Recriação de Acampamento militar à época das Invasões Francesas”

22 e 23 setembro

Hora do Conto l Biblioteca Municipal da Mealhada

Bussaco: Monte de histórias

Destinatários: crianças dos 4 aos 10 anos



22 setembro

Ginásio Verde – Peddy-paper l Centro de Interpretação Ambiental

Concerto l Alameda do Casino – Vila do Luso

Orquestra Ligeira do Exército

23 setembro l Mata Nacional do Bussaco

Passeio encenado noturno

Horário: 21h

Distância: 7 a 8 kms