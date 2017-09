O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (QA) vai contar, nos próximos meses, com uma programação bastante variada, que vai trazer a Oliveira do Bairro nomes como Rui Reininho, e os GNR, Cuca Roseta, Alexandra Lencastre e Diogo Infante.

A agenda do QA, até ao final do ano, não se vai resumir a música e teatro, passando também por uma conferência e por fotografia, reforçando o ecletismo e a abrangência da sua oferta, reforçada pelo acolhimento a diversas iniciativas promovidas por entidades locais.

No próximo sábado, 30 de setembro, às 18h, o auditório do QA acolhe a apresentação de “Solar”, um ensaio fotográfico produzido por Nelson d’Aires, desenvolvido nas suas viagens pelo concelho de Oliveira do Bairro, durante os meses de maio, junho e agosto de 2017, para o projeto Viagens na Minha Terra. Recorde-se que este projeto, que teve a sua primeira apresentação em 17 de junho, foi uma das iniciativas programadas pelo Município de Oliveira do Bairro no âmbito da candidatura de Programação Cultural em Rede da Região de Aveiro, com os objetivos de aprofundar o conhecimento local, promover programas de valorização do património cultural e visitas guiadas aos territórios envolvidos, aumentando assim a atratividade da Região e contribuindo para a sua afirmação como destino turístico e cultural. Nesta apresentação, com entrada livre, Nelson D’Aires vai partilhar com o público as impressões das viagens que o fizeram cruzar paisagem e pessoas, nesta sua experiência no território de Oliveira do Bairro, e contará, certamente, com a presença dos diversos formandos que, no mês de maio e junho, participaram nas “martersclasses” dos fotógrafos do projeto e que foram acompanhando esse trabalho no terreno.

Conferência “Começar Hoje”. No primeiro sábado de outubro, dia 7, entre as 9h e as 19h, regressa ao QA a maior conferência de empreendedorismo jovem do país. “Começar Hoje” volta a ser o mote para uma discussão que pretende colocar em contacto direto os jovens do ensino secundário, e dos primeiros anos do ensino universitário, com profissionais de sucesso (mais informações na pág. 6).

Ciclo d’Outono. No último quadrimestre do ano, o QA volta a acolher uma nova edição do seu Ciclo d’Outono, com mais dois grandes concertos de música portuguesa: os GNR, no dia 28 de outubro, e a fadista Cuca Roseta, no dia 2 de dezembro. Na próxima edição, voltaremos a este assunto com mais pormenores.