Um homem de 44 anos, suspeito de abusar vários anos de uma familiar próxima em Oliveira do Bairro, foi detido pela Polícia Judiciária. O homem é trabalhador agrícola e tudo indica que os abusos sexuais perdurem desde os 10 anos de idade da menor, hoje com 16. A vítima nunca revelou os abusos porque era vítima de coação com ameaças e com agressões físicas.

Segundo comunicado da PJ – Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, para concretizar a satisfação dos seus desígnios, o suspeito aproveitava os momentos decorrentes da vivência familiar, em que se encontrava sozinho com a vítima, valendo-se da sua ascendência sobre ela.

O detido, com 44 anos de idade, vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.