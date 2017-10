Cerca de 49 mil pessoas visitaram a exposição fotográfica “Bussaco nas 4 estações do ano – A fauna e a flora”, organizada pelo Casino do Luso, da Fundação Luso, em parceria com a Fundação Mata do Bussaco. Destas perto de 50 mil pessoas, 25% eram de nacionalidade estrangeira.

A exposição, patente entre 13 de julho e 1 de outubro, reúne as melhores fotografias de 120 fotógrafos amadores na Mata Nacional do Bussaco para uma competição que decorreu durante 12 meses. O júri do prémio foi presidido por Daniel Rodrigues, fotojornalista português que venceu a categoria de Vida Quotidiana do World Press Photo 2013 e que é colaborador do “The New York Times”.

É apresentada nestas fotografias, a enorme riqueza natural da Serra do Bussaco, onde nasce a Água de Luso, e que vai agora ser alvo de uma nova mostra, durante um mês, no centro comercial “Glicínias Plaza Aveiro”.

As fotografias em exposição retratam e enaltecem o ecossistema natural e arquitetónico da Mata Nacional do Bussaco, que precisa ser preservado e enaltecido.

A exposição no Casino do Luso fez parte das iniciativas que a Fundação Luso tem promovido nos últimos anos para a sensibilização das comunidades do Bussaco e Luso, bem como dos seus visitantes, para a defesa e preservação do secular ecossistema da Mata Nacional do Bussaco.