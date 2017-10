Onze estabelecimentos de ensino do concelho de Anadia conquistaram outras tantas Bandeiras Verdes Eco-Escola, que lhes foram entregues no dia 27 de setembro, em Mafra, local onde decorreu, este ano, a comemoração do Dia das Bandeiras Verdes.

Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela Associação da Bandeira Azul da Europa (ABAE). Esta iniciativa tem como principal objetivo encorajar ações das escolas em matéria de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, e reconhecer o trabalho de qualidade por elas desenvolvido nesse âmbito.

As escolas candidatas recebem um conjunto de informações e de orientações facilitadoras da implementação do programa, e participam em atividades de formação e de divulgação, como o seminário nacional ou o Dia das Bandeiras Verdes, entre outras, promovidas pela ABAE. Em cada estabelecimento de ensino, um coordenador fica encarregado de reunir as condições, os meios e as estratégias para levar a bom termo a implementação da metodologia proposta.

As escolas que se candidatam ao galardão devem, no seu plano de ação, abordar os temas base Eco-Escolas (Água, Resíduos, Energia) e, pelo menos, um dos temas do ano, sendo que, no ano letivo 2016-17, esses temas foram a Alimentação Saudável e Sustentável, os Espaços Exteriores, a Geodiversidade, e a Floresta. As escolas poderão também integrar no seu plano de ação outros temas Eco-Escolas, como a Biodiversidade, o Ruído, os Transportes / Mobilidade Sustentável, o Mar, a Agricultura Biológica, e as Alterações Climáticas, ou ainda, temas que, embora não sejam ainda declaradamente Eco-Escolas, contribuam para a sustentabilidade, como a Vida Saudável.

A Câmara Municipal de Anadia apoiou as escolas do concelho candidatas, suportando as despesas de inscrição no programa e os transportes para participação dos alunos nas atividades do mesmo.

Escolas galardoadas

Centro Escolar de Arcos

Centro Escolar de Paredes do Bairro

Centro Escolar de Sangalhos

Escola EB de Aguim

Escola EB de Vilarinho do Bairro

Escola EB da Moita

APPACDM de Anadia

Centro Social de Anadia

Colégio de Nossa Senhora da Assunção

Escola Profissional de Viticultura e Enologia da Bairrada

Salesianos de Mogofores