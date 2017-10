Dias 3, 4 e 5 de novembro, dois dias depois do dia em que Carlos Paião completaria 60 anos, os músicos de Ílhavo juntam-se para celebrar a sua vida e obra à altura do aparato do seu talento: unindo-se para festejar, tocar e cantar, inclusive, o seu cancioneiro. Carlos Paião deixou a meio uma carreira de cantigas orelhudas que podemos não saber cantar, nem sequer assobiar, mas com certeza que não vamos desafinar: sim, “em playback”.

A “Milha – Festa da Música e dos Músicos de Ílhavo” é uma parceria do 23 Milhas, projeto cultural do Município de Ílhavo, com a Associação Artística Cais do Som, de Oliveira do Bairro, que junta bandas, artistas e filarmónicas, escolas e comunidade ilhavenses, e para duas oficinas dedicadas a Carlos Paião, cujo resultado será apresentado no espetáculo de encerramento, de homenagem ao cantautor.

Mas esta é muito mais que uma homenagem. A “Milha” concentra, em três dias e dois espaços, a Casa da Cultura de Ílhavo e a Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, alguns dos maiores talentos do panorama musical do Município de Ílhavo. A ideia, a curto e a longo prazo, é promover e valorizar esses e outros nomes. “Por isso há festa, não há gente como esta”: os grupos e artistas que integram a “Milha” são transversais a todas as áreas da música, do popular ao erudito; bandas filarmónicas, grupos corais, ranchos e grupos de cantares, bandas e músicos profissionais, todos estes grupos coexistem em Ílhavo. Na “Milha”, são desafiados a interagir, partilhar e criar, dinamizando a produção musical do concelho, criando pontes entre os vários agentes e criando, a partir daqui, um desafio anual que vai constituir uma plataforma permanente de contacto entre os pares.

Para os dias 3, 4 e 5 de novembro, o 23 Milhas e a Cais do Som propõem um programa de dez espetáculos e duas oficinas para a comunidade, uma para as escolas, outra para as famílias, com inscrição prévia obrigatória através do endereço eletrónico mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt.

“Vem a fanfarra e os miúdos, a algazarra”: a festa contempla a participação de mais de 600 músicos amadores, semiprofissionais e profissionais ilhavenses. O programa pode ser consultado abaixo. A entrada é gratuita.

Programa

Mais informações em www.23milhas.cm-ilhavo.pt

3/11

Casa Cultura Ílhavo

10h

Oficina Carlos Paião para a comunidade Escolar

21h

Escola Música Soprano

21h30

Edevez

4/11

Casa Cultura Ílhavo

15h

Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

15h30

Vanessa Marques Oliveira (voz) e André Imaginário (guitarra)

16h

Concerto Solistas – António Justiça (guitarra) e Maria João Balseiro (flauta)

17h

Freddy Strings (voz e guitarra)

21h30

Espetáculo Novo Popular – Óscar Marcelino da Graça + Ranchos Folclóricos Ilhavenses

23h

Patinho Feio

5/11

Fábrica Ideias Gafanha Nazaré

10h

Oficina Carlos Paião para as famílias

16h30

Escola de Música Serenata

17h

Concerto Carlos Paião com Big Band (Filarmónica Gafanhense e Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo), Andreia Alferes, Vanessa Marques Oliveira, Ricardo Fino, comunidade educativa e famílias (oficinas Carlos Paião).