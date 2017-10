A recém criada companhia de Teatro Caixa de Palco vai apresentar a sua primeira produção no próximo dia 13 de outubro, no Cineteatro Messias, na Mealhada. Trata-se da encenação de “Os Piratas”, a partir da obra de Manuel António Pina, que faz parte do plano curricular do sexto ano de escolaridade.

A mealhadense Marta Pires, juntamente com Alexandre Santos e Gonçalo Babo são o rosto desta nova companhia de teatro, que quer ser itinerante e quer levar aos recantos do país a encenação de obras recomendadas no plano curricular do segundo ciclo, por isso mesmo os atores estão disponíveis a levar este projeto a todos os estabelecimentos de ensino que mostrem interesse neste trabalho, que tem Fernando Alves como responsável pela produção7.

Com arranque no próximo dia 13 de outubro, às 21h30, na Mealhada, a peça “Os Piratas” tem já confirmadas cerca de meia centena de outras sessões, apostando neste espetáculo “destinado a toda a família, apesar de dizer muito aos mais jovens, mas que envolve todas as faixas etárias”, explicou ao JB Marta Pires.

