A associação de proteção animal Quatro Patas e Focinhos está a organizar a quarta edição da «Cãominhada», que decorrerá no próximo domingo, dia 15 de outubro, e que espera reunir cerca de uma centena e meia de participantes.

Com ponto de encontro marcado para o Parque da Cidade da Mealhada, o evento tem como objetivo a angariação de fundos, a dinamização da associação e a sensibilização para a temática animal.

O encontro está marcado para as 15h junto à Cafetaria do Parque e percorrerá as principais ruas da cidade da Mealhada, estando o regresso previsto ao Parque por volta das 17h. A organização espera, assim, aproximar-se mais da comunidade mealhadense, podendo também mostrar o trabalho feito.

O percurso terá uma paragem no centro da cidade para uma surpresa.

Está prevista uma adesão de aproximadamente 150 pessoas de vários pontos do país, à semelhança dos anos anteriores. As inscrições acontecem até ao dia 12 de outubro e devem ser feitas para quatropatasefocinhos@gmail.com ou 918570448.

Para o evento, a Quatro Patas e Focinhos dá a possibilidade de passear um cão da associação, situação que deve ser indicada no momento da inscrição. Os três euros por participante dão direito a uma lembrança alusiva à ocasião.

