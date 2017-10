As candidaturas a Bolsas de Estudo e Outros Apoios ao Ensino Superior, atribuídas pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, com a finalidade de apoiar as famílias dos estudantes universitários com mais dificuldades financeiras, estão abertas até dia 17 de novembro.

As candidaturas, que devem ser efetuadas através de impresso próprio, disponibilizado no site da Câmara Municipal (www.cm-olb.pt), deverão ser entregues no Balcão de Atendimento Integrado da autarquia. A apreciação das candidaturas será realizada no prazo de 30 dias úteis, após a data de encerramento (17 de novembro).

Recorde-se que, para o ano letivo 2016/17, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro atribuiu 12 Bolsas de Estudo e Outros Apoios ao Ensino Superior, nove delas atribuídas a estudantes do grau de licenciatura e as três restantes para o grau de mestrado.

As bolsas de estudo variam de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar e com outros apoios atribuídos pelos estabelecimentos de ensino que frequentam.

A atribuição da bolsa nunca excede os 557 euros mensais, durante 10 meses, correspondentes ao salário mínimo nacional. Em alguns casos, a autarquia pode assegurar o total deste valor a bolseiros cujo rendimento per capita assim o justifique. Neste último caso, o valor do apoio pode chegar aos 5.570 euros/ano.