A duas semanas da passagem de testemunho na Câmara Municipal, Mário João Oliveira convidou o futuro presidente, Duarte Novo, para uma visita ao concelho de Oliveira do Bairro, com o objetivo de dar a conhecer obras e projetos em andamento, situações em negociação, processos em tribunal e outras questões a que é importante dar continuidade.

A visita foi feita na quarta-feira, dia 11 de outubro, por uma comitiva constituída por vereadores do atual executivo – para além do presidente, o vice-presidente Cristóvão Batista e a vereadora Elsa Pires -, o futuro presidente e a vereadora Lília Ana Águas, bem como chefes de divisão da Câmara Municipal. Naquilo a que o autarca Mário João Oliveira chamou de uma “feliz coincidência”, os passageiros estrearam o novo autocarro da Câmara Municipal, iniciando o percurso de trabalho na Alameda da Cidade.

