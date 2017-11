Jorge Almeida acaba de ser empossado presidente da Câmara de Águeda. A cerimónia realizou-se no passado dia 24 de outubro, com a tomada de posse dos eleitos que compõem a Assembleia Municipal e Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

Depois de 12 anos como vice-presidente da Câmara, Jorge Almeida assume a presidência do Executivo, que terá como bandeiras a “transparência, a sustentabilidade e a inovação” e a promessa da ligação “absolutamente essencial” do concelho à autoestrada A1.

Recorde-se que acompanham o novo presidente os vereadores Edson Santos, Elsa Corga e João Clemente (Lista Independente “Juntos”), assim como Paulo Seara e António Gama (PS) e Maria Luísa Carvalho (PSD).

Nas primeiras palavras como presidente de Câmara, Jorge Almeida assumiu o compromisso de trabalhar “desde o primeiro dia, para que seja reconhecida esta enorme necessidade que o nosso desenvolvimento impõe” e aproveitou para agradecer a “confiança que uma grande parte dos aguedenses depositou na minha equipa”, adiantando ter “a energia, a vontade, o conhecimento e a coragem, necessárias para iniciar este novo ciclo na governação do município”.

Ler mais na edição impressa ou digital