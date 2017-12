Foi a segunda assembleia municipal realizada neste novo mandato 2017/2021 em Anadia, mas a primeira que suscitou debate de ideias e de posições.

Aliás, numa sessão com alguns momentos mais acesos, as bancadas marcaram posição e já começaram o “combate” político que se adivinha inflamado durante os próximos quatro anos.

Ainda que se tratasse de uma assembleia extraordinária e, portanto, sem período Antes da Ordem do Dia, a tarde foi, em grande parte, destinada a votações (ver caixa) para eleger autarcas e cidadãos de reconhecida idoneidade para integrarem diversas comissões, órgãos e entidades.

