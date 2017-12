A Docealhada, da Mealhada, revalidou o título de melhor Bolo-Rei do país, no V Concurso ACIP – O Melhor Bolo-Rei de Portugal, que este ano decorreu na Quinta do Outeiro, em Tentúgal, no passado dia 25.

Para além de conseguir o ouro há dois anos consecutivos, a Docealhada, manteve também a prata na categoria Bolo Rainha, repetindo a conquista do ano passado, escapando aos prémios o seu Bolo Escangalhado, que na edição e 2016 conseguiu arrebatar o terceiro lugar.

Este concurso, dinamizado pela Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares, elegeu como melhor Bolo Rainha o da Padaria e Pastelaria Flor de Aveiro. Na categoria Bolo-Rei Escangalhado, venceu a Padaria Queen, de S. João da Madeira. Outro dos prémios, a Trança de Natal, galardoou a padaria e pastelaria Brincadoce, de Coimbra.

Este concurso destinado a “promover, dinamizar e dignificar o setor”, tendo como propósito “impulsionar, enobrecer e proteger duas das principais e mais antigas iguarias portuguesas”, foi dirigido a todos os fabricantes de Bolo-Rei do país.

