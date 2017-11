Promovido pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Oliveira do Bairro e pelo GEPE – Grupos de Entreajuda para a Procura de Emprego, decorreu no dia 30 de outubro, o workshop “Vitaminas para o Emprego”, destinado a pessoas em situação de desemprego.

Neste workshop, que decorreu no Polo de Oliveira do Bairro da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, foram dadas a conhecer as principais competências transversais promotoras da empregabilidade na sociedade atual. Através de dinâmicas de grupo e de muita discussão, foi ainda aferido o nível de aquisição dessas competências por parte dos participantes, identificando estratégias adequadas ao seu progressivo desenvolvimento individual. Para além da adequação dos candidatos a emprego às competências e comportamentos mais procurados pelas empresas, foi também discutida a forma como nos comportamos em ambiente profissional, ao nível, por exemplo, do relacionamento com colegas de trabalho e com as chefias.

Em jeito de resumo, foram apresentadas as cinco vitaminas para a empregabilidade, sendo selas a Vitamina A – Análise e Resolução de Problemas, C – Criatividade e Inovação, F – Adaptação e Flexibilidade, P – Planeamento e Organização e T – Trabalho em Equipa.

Este workshop realizou-se no âmbito da criação do GEPE – Grupos de Entreajuda para a Procura de Emprego do Município de Oliveira do Bairro, em junho desde ano, que reúne no Polo de Oliveira do Bairro da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro. Os interessados em participar neste grupo, ou simplesmente obter mais informação sobre o projeto, devem contactar o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) do Município, através dos contactos 234 732 100 ou gip@cm-olb.pt.

Reuniões periódicas. Os Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego – GEPE são grupos informais de pessoas desempregadas, tendencialmente constituídos por seis a doze membros, que se reúnem periodicamente e cujo objetivo é a procura ativa de emprego, na qual todos os membros do grupo colaboram e se entreajudam.

A participação é gratuita mas exige um compromisso de presença regular e contributos para o enriquecimento das reuniões, nomeadamente na pesquisa de oportunidades de trabalho que se adequem aos membros do seu GEPE.