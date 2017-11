As obras de reabilitação da EB 2/3 Dr. Fernando Peixinho, de Oiã, e a construção do seu pavilhão desportivo vão finalmente avançar, estando apenas a aguardar alguns procedimentos legais.

O relatório final de adjudicação da empreitada, que inclui ainda a construção de balneários e instalações sanitárias e a requalificação dos arranjos exteriores, foi aprovado na última Reunião de Câmara do Município de Oliveira do Bairro, que decorreu no passado dia 9 de novembro.

A empreitada, que foi adjudicada à Socértima – Sociedade de Construções do Cértima, Lda., pelo valor de 1.440.000€ + IVA, com uma comparticipação de fundos comunitários de 535.000€ e um prazo de execução de 8 meses, vai garantir, para o exterior dos edifícios a intervencionar, condições de acessibilidade para mobilidade condicionada, através de rampas nas entradas, de uma plataforma elevatória e de sanitários adaptados em todos os pisos.

