A Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB) quer crescer no concelho, abrir-se mais à comunidade e estabelecer mais parcerias, vincou, como metas, o coordenador da instituição e presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, Simão Vela, no decorrer da cerimónia oficial de abertura do ano, que levou alunos, professores e autarcas, entre outros ao Espaço Inovação, no passado dia 7.

“Este cargo é uma das minhas exigências diárias e daqui em diante iremos promover mais anos letivos, mais saudáveis, mais exigentes e com mais parcerias para levar este projeto mais longe e que possa ter a direção de todo o concelho, que é aí que deve caminhar”, disse o presidente da Junta, incentivado pela presença dos restantes três presidentes de Junta do concelho, facto que, aliás, foi igualmente assinalado pelo presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, ao comentar que “não era normal ver aqui outros presidentes de Junta”. Mostrando otimismo para que tal “possa ser o mote para desenvolver um maior trabalho em conjunto”.

Duarte Novo olha para a UNISOB como um projeto que “tem muitas pernas para andar” mas “é importante criarmos todas as condições para que continue e dê mais frutos”. O autarca disponibilizou-se para, em conjunto com o presidente da Junta, “ver as melhores condições dentro das disponibilidades da Junta e da Câmara para apoiar este projeto”.

