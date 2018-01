No dia 9 de fevereiro, a partir das 14h, tem início o Corso Infantil de Carnaval que vai encher a cidade de Águeda de cor, animação e muita alegria com a participação de crianças de diversas instituições do concelho.

O desfile tem o seu ponto de partida junto à Capela de S. Sebastião e termina na Praça do Município, com mais de 700 participantes a encherem de cor e fantasia o coração da cidade. À semelhança de anos anteriores, as crianças vão mostrar que o seu mundo imaginário não conhece limites.

Tal como no ano transato, todos os grupos terão a oportunidade de desfilar individualmente na Av. Dr. Eugénio Ribeiro, onde poderão apresentar uma pequena coreografia ou simplesmente desfilar, tendo assim a possibilidade de dar mais visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos participantes.

Percurso no mapa anexo.