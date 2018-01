O Município de Oliveira do Bairro apresentou uma candidatura a fundos comunitários para a criação de soluções inovadoras para a recolha seletiva de lixo, tendo já celebrado um protocolo com a ERSUC para sustentar esta candidatura.

Este projeto piloto, que está a ser experimentado em dois ou três municípios, entre os quais Guimarães, visa, essencialmente, adotar um modelo inovador de recolha seletiva (separação de lixos) através do sistema Pay As You Throw (PAYT), onde cada utilizador pagará conforme o lixo produzido.

De acordo com a candidatura, a gestão daquele processo permitirá uma maior otimização e eficiência na recolha seletiva dos resíduos. Nesta primeira fase, e apenas para efeitos de estudo, este modelo será aplicado nos centros urbanos de Oiã e Oliveira do Bairro, para ser futuramente adotado em todo o concelho no que diz respeito ao pagamento, por parte dos munícipes, dos resíduos urbanos produzidos em cada habitação, sendo emitida uma fatura fictícia para averiguar esses valores, reconhecendo os cidadãos que separam os seus resíduos e motivar uma maior recolha seletiva.

Para avançar com este processo de candidatura ao abrigo do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSUR), o Município de Oliveira do Bairro teve que celebrar um protocolo de colaboração com a ERSUC para o chamado Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) de forma a obter as necessárias sinergias que garantam a melhor utilização dos recursos disponíveis”, sendo este protocolo determinante para a conformidade da respetiva candidatura.

O protocolo entre o Município de Oliveira do Bairro e a ERSUC, aprovado na última reunião de Câmara, no passado dia 25, foi aprovado por maioria com os votos contra da oposição, que alegou o facto de o documento ser vago e de não demonstrar valores necessários para a sua concretização.

João Paulo Teles