“A segurança e o bem-estar da população através de várias intervenções e medidas de apoio social” é uma meta que a atual equipa da União de Freguesias de Águeda e Borralha quer imprimir no mandato que agora se inicia.

O presidente do Executivo, Jorge Castanheira, que tem em mãos a liderança deste trabalho, fala de um serviço de proximidade e muito social, não descurando os investimentos inerentes à atividade daquela que é a maior Junta do concelho e que acaba de aprovar um orçamento de quase 600 mil euros.

