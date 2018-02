A ADREP terminou na 6.ª posição a edição 2018 da final do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta da 2.ª Divisão, realizado no passado fim de semana no ExpoCentro de Pombal. A tarefa da equipa da Palhaça já se afigurava difícil e os dois dias de competição mostraram que, exceção feita ao vencedor, esta foi uma das finais mais equilibradas e disputadas dos últimos anos. O Grupo de Atletismo de Fátima foi claramente superior ao longo das 2 jornadas, triunfando com 82 pontos, com o pódio a ficar completo com o União Clube Eirense (69 pontos) e o Clube Oriental de Pechão (68 pontos) e com a ADREP a terminar na 6.ª posição, com 57 pontos.

A título individual, registo para a vitória de Cristiana Campos na prova de lançamento do peso com a marca de 11,73 metros, quase um metro de vantagem sobre a segunda classificada e uma das poucas provas em que a vencedora não foi a atleta do Grupo de Atletismo de Fátima. Igualmente com lugares de pódio terminaram as meio-fundistas Mariana Ferreira, 3.ª nos 800m com 2,24 minutos e Ana Marta Pinto, 3.ª nos 3000m com 11,00 minutos, depois de, na 1.ª jornada, ter sido 5.ª classificada nos 1500m com 4,57 minutos.

Bruna Varela terminou na 4.ª posição ambas as provas em participou, alcançando 5,25 metros no salto em comprimento e percorrendo os 60m barreias em 9,69 segundos. Igualmente na 4.ª posição terminaram Sandra Leitão, que concluiu os 3000m marcha em 16,04 minutos e Francisca Reis, que registou 2,40 metros no salto com vara. Diana Oliveira alinhou nos 60m e nos 200m, terminando ambas as provas no 6.º lugar, registando 8,19 segundos na distância mais curta e 26,96 segundos na volta à pista. Inês Arada foi 7.ª nos 400m com 63,55 segundos, a mesma posição alcançada por Helena Gomes no triplo salto, com a marca de 10,44 metros e por Catarina Amorim, que registou 1,40m no salto em altura. A fechar os campeonatos, a ADREP terminou na 8.ª posição a estafeta de 4x400m, com Márcia Martins, Catarina Amorim, Diana Oliveira e Inês Arada a concluírem a prova com o registo de 4,15 minutos.